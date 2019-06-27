Erdoğan’a göre hem S-400’ler hem de Trump temmuzda Türkiye’ye gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etmesinin değerlendirildiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 füzelerinin de temmuzun ilk 15 gününde teslim alınacağını söylemişti.

Trump Erdoğan NATO zirvesinde… Fotoğraf: Retures

Erdoğan G20 zirvesine katılmak için gittiği Japonya’da Nikkei gazetesi ile yaptığı söyleşide Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaması konusunda ikna etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda “G-20 zirvesi kapsamında Trump ile görüşmemin ikili ilişkilerimizdeki çıkmazı ortadan kaldırmak ve işbirliğimizi güçlendirmek için önemli olacağına inanıyorum” yanıtını verdi.

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Erdoğan ayrıca “Trump’ın temmuzda Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülüyor” dedi.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınmasıyla ilgili ABD ile NATO müttefiki Türkiye arasında gerilim artıyor. Türkiye, ABD yasalarına göre yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir ve F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

S-400 yol haritasından ödün vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda Türkiye’nin nasıl karşılık vereceği sorusuna ise F-35 projesi için ABD’ye şimdiden 1.25 milyar dolar ödediklerini belirterek, “Böyle yanlış bir adım atarlarsa, uluslararası tahkim mahkemesine götüreceğiz, çünkü bugüne kadar harcadığımız parayı geri ödemelerini isteyeceğiz” dedi.

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Erdoğan daha önce de füzelerin temmuzun ilk 15 gününde teslim alınacağını söylemişti.

Belediye meclisi

Erdoğan “İstanbul büyükşehir başkanlığı belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışacak mısınız” sorusuna ise “İstanbul’un çıkarları doğrultusunda gerçekçi projelerle gelirse, elbette AKP grubu bunu destekleyecektir. Ancak kabul edilemez projelerle gelirse, İstanbul’un yararı için bu tür projelere asla destek vermeyeceğiz” dedi.