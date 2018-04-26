Erdoğan’a göre ‘garip senaryo’: Muhalefetin ikinci tur formülü Anayasa 101’inci madde

AKP’li yetkililerin, Anayasa’nın 101’inci maddesindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili düzenlemeyi, muhalefet blokunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında kullanabileceği bir tuzak olarak değerlendirdiği belirtildi.

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olma ihtimaliyle ilgili “Garip senaryo” diyen Erdoğan’ın da bu ifadeyle 101’inci maddedeki bu düzenlemeyi kastettiği öne sürüldü.

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CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘huzur ittifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği modeli üzerinde durulduğu belirtilmişti.

CHP’lilerin İYİ Parti’nin de katılımıyla Saadet Partisi’nin Meclis’e girmesini sağlayacak işbirliğini ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak sunduğu, görüşmede Saadet Partisi’nin ortak aday olarak Gül’ün adını teklif ettiği kaydedilmişti.

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Habertürk’ten Bülent Aydemir’e konuşan AKP’li yetkililere göre muhalefet bloku bütün hesaplarını 16 Nisan’da halkoylamasıyla kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek bu düzenleme üzerine yapıyor.

Düzenleme şu şekilde: “İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.”

Buna göre, seçimin birinci turunda son ikiye kalamayan ve ikinci turda yarışma hakkı elde edemeyen aday, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek.