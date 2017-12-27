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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre ‘Esed’le yürümek’ imkansız: Devlet terörü estirmiş bir terörist

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için, “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir” dedi.

Tunus’u ziyaret eden Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es Sibsi ile ortak basın toplantısında konuştu.

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Erdoğan sözlerine şöyle başladı: “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.”

Kuzey Suriye’nin ‘terör koridoru’ olarak adeta ‘teslim edildiğini’ söyleyen cumhurbaşkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye’de huzur yok ve Esed’le de bu huzur oraya gelmez.”

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