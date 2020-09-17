Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en samimi demokrasinin Türkiye’de olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Birçok bağımsız kuruluşa göre Türkiye’de demokrasi epey bir süredir kan kaybediyor. Son olarak Almanya’da Würzburg Üniversitesi’nden bilim insanlarının dünya çapında demokrasilerin gelişimiyle ilgili yürüttüğü araştırmada Türkiye ‘ılımlı otokrasiler’ arasında yer almıştı. Alman Bertelsmann Vakfı’nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye için ‘de facto diktatörlük‘ nitelendirmesi yapılmıştı. Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlükleri üzerine çalışan ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), geçen yılın ardından bu yıl da Türkiye’yi ‘özgür olmayan ülkeler’ listesine almıştı.

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Partisinin genel merkezindeki bir toplantıda konuşan Erdoğan ise Avrupa ve ABD’nin demokraside, ekonomide yerle yeksan olması durumunda bile vatandaşları kalkındırmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız.”