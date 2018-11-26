Erdoğan’a göre elektronik sigara ’tilkilik’: Bize geldiler, kabul etmedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, elektronik sigarayı ’tilkilik’ diye niteledi.

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nda konuşan Erdoğan, geçmişte alkol ve tütün ürünlerinin teşvik edildiğini belirterek, “Çok büyük uluslararası şirketler tarafından özendirildiği de ortadadır. Uyuşturucu bağımlılığının yeraltı değerlerine sahip ülkelerde yaygın olması bize sebebin arkasındaki gelişmeleri gösteriyor” dedi.

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‘Maksat dudak alışkanlığı oluşturmak’

Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelede epey yol katettiğini dile getiren cumhurbaşkanı, lafı elektronik sigaraya getirdi: “Bir de çıkarmışlar bir tilkilik. Elektronik bir sigara… Sanki onda nikotin yok. Maksat o dudak alışkanlığını oluşturmak. Çok geldiler bize. Size 500 milyon dolar, 1 milyar yatırım yapacağız falan. Biz gençlerimizi zehirlemenize izin veremeyiz.”

Elektronik sigara Türkiye’de yasal değil ancak pek çok noktadan ve internetten satın almak mümkün.

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‘İki yaşındaki çocuk telefonla meşgul’

Teknoloji kullanımının da bağımlılık haline geldiğini ve bunun tehlikeli olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık sadece tütün ve alkol bağımlılığı değil. Elektronik bağımlılığı da başladı. O çok daha tehlikeli bir bağımlılık. İki yaşında bir yavru artık anneden, babadan kaçarak o telefonlarla meşgul oluyor. Türkiye’de satılan cep telefonu sayısı 70 milyon. Nüfusumuz 80 milyon… Bu ciddi bir tehdidi gösteriyor.”