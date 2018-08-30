Erdoğan’a göre ‘büyük badire atlatıldı’: İki aya kalmaz toparlarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomide doların yükselmesiyle yaşanan kötü gidiş için “İki aya toparlarız” dedi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı ‘özellikle bayramdan önceki iki hafta boyunca ciddi badireler atlatıldığını ancak alınan kararlarla bunun bertaraf edildiğini’ dile getirdi.

Erdoğan, zaman zaman dalgalanma olsa bile sonuçta Türkiye’nin bundan çıkacağını belirterek şunları söyledi: “Bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Ama bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız. Bu süreçte başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelen destek çok önemliydi.”

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Erdoğan, Türkiye’de yaşanacak sorunların tüm Avrupa’yı etkilemesinin de önüne geçildiğini ifade etti.

‘Özel temsilcilerini gönderen oldu’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisini direkt arayarak açık desteğini gösterdiğini, “İsterseniz bakanımı göndereyim size” dediğini anlatan cumhurbaşkanı, “Avrupa ülkeleri başbakanlarının yaptığı açıklamaların yanı sıra, bana özel temsilcisine gönderenler de oldu. Onların bu yaklaşımı çok önemliydi ve bu ilişkinin sürdürülmesi için gereğini yapacağız” diye konuştu.

Erdoğan’ın bu süreçte Katar ve Kuveyt’le yapılan temaslar sonucunda ekonomiye destek sağlandığını ancak bu ülkelere dolaylı baskı yapıldığını da söyledi.

Rusya ve İran’a teşekkür

Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk günden verdiği siyasi destek ve İran yönetiminin yaklaşımının ABD’nin tutumuna karşı Türkiye’nin yanında yer alan açıklamalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Erdoğan ‘özellikle tüm bölge ülkelerinin de ne yapılmak istendiğini görmesinin önemli olduğunu’ ifade etti.