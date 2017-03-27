Erdoğan’a göre ‘bugünün’ ‘Hayır’cıları: Dünün ikna odalarını kuranlar onlardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceklerin başörtülü öğrencilere yönelik uygulanan ‘ikna odaları’nın kurucuları olduğunu öne sürdü.

İstanbul’daki 4’üncü TÜGVA Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan’nın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

“15 Temmuz’da mermilere göğsünü siper eden, F16’lara kafa tutan gençler vardı” diyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Atatürk Havalimanı’ndan kaçıyordun. Halbuki biz seninle orada buluşabilirdik. Ama yoktun.”

Kılıçdaroğlu’nu ‘yalan makinası’ olarak tanımlayan Erdoğan, “18 yaşa beyefendi karşı çıkıyor. Diyor ki; ‘18 yaşındaki gençler gelecekler ve iki yıl içinde oradan emekli olup maaşlarını almaya başlayacaklar.’ Bunlarda yalan gani. Bu zat bir yalan makinesidir. Akşam başka, sabah başka. Utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki ‘Sabah, öğle, akşam benimle uğraşıyorlar.’ Ya uğraşılmayacak gibi değil ki, sabah, akşam yalan söylüyorlar” dedi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna karşı çıkanların başörtülü öğrenciler için ikna odaları kuranlar olduğunu iddia eden Erdoğan, “İkna odaklarında bizim kızlarımızı inim inim inletenler onlardı. İşte ben de o kızlardan iki tanesinin babasıyım. Biz damdan düştük. Damdan düşerek buralara geldik. Biz inanç özgürlüğü nedir biliriz. Düşünce özgürlüğü nedir biliriz” diye konuştu.