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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre anket şirketleri çok ciddi yanılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu seçimde en büyük yanılgıyı anket şirketlerinin yaşayacağını belirterek “Meydanlar yalan söylemez” dedi.

Fotoğraf: DHA

A Haber’de konuşan Erdoğan “Meydanların dilini en iyi bilen, en iyi okuyan lidersiniz. Ne diyor meydanlar?” sorusu üzerine seçim sonuçlarına ilişkin şu öngörüde bulundu: “Gerçekten meydanların diline baktığımızda öyle zannediyorum ki bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Çünkü anketlerden gelen bilgilere baktığımız zaman aralarında korkunç farklılıklar var. Birbirine  yakın bile diyemeyeceğim kadar farklılıklar var. Ama meydana baktığınız zaman ben diyorum ki meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin. Diyelim, bugün Düzce’de saat 12, millet meydanda. Bu meydanı dolduran  benim Düzceli kardeşlerim, büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla kadını, erkeği orada konuşmam bitene kadar ayrılma diye bir şey yok. Bir de ayrılmadığı gibi  ondan sonra bir de resim faslı başlıyor. ‘İlla resimler çektirelim’ Bütün  bunlarla beraber tabii, bir de bizim hediyeleşmemiz oluyor. Bu sene biz  biliyorsunuz çay dağıtıyoruz. Erkeklere dağıtmıyoruz, tabii bayanlara  dağıtıyoruz. Hoşlarına gidiyor, iyi de oluyor.”

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