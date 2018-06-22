Erdoğan’a ‘Gidici’ diyen Demirtaş: Sandıklara sahip çıkın

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçimden önce gönderdiği son sesli mesajında “Sandıklara sahip çıkın” dedi.

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yaptı.

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HDP’li aday seçimden önce son sesli mesajını da paylaştı.

Demirtaş kayıtta seçime sayılı günler ve saatler kaldığını belirterek tek bir oyun bile önemli olduğunu vurguladı.

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HDP’li siyasetçi seçimlerle baskı ve zulüm döneminin kapacağını belirterek, sahada çalışan herkesin resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar oylara ve sandıklar sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

7- Seçim öncesi sizlere ulaştırabileceğim son sesli mesajım da budur: pic.twitter.com/Sd836R2dTe — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

Demirtaş, Twitter’dan şu paylaşımlarda da bulundu:

1- Bundan tam 64 gün önce, seçim kampanyasının başında sizlere şunları söylemiştim: pic.twitter.com/ZWoKKpuww4 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

2- Ve beni yanıltmadı. Bütün seçim kampanyasını yalan, iftira, küfür, hakaret ve tehdit üzerine kurdu. Sözüm ona bu kadar kudretli bir lider, c.evine attırdığı rakibinden neden bu kadar korkar? Bütün kampanya boyunca ne diye beni karalamak için çırpınır? Bunun için olabilir mi? pic.twitter.com/wHbc8v1sRF — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

3- Ya da bunun için: pic.twitter.com/d2AxcByyDZ — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

4- Evet değerli kardeşlerim. Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok. pic.twitter.com/yRjN8K7ZX0 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

5- Türkiye tek adam olmayacak. Hepimizin ortak vatanı, ortak evi olmaya devam edecek. Şimdi kararsız olmanın değil, kararlı durmanın zamanıdır. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sandıklarda görev alın. Bir oyla ne değişir demeyin, çok şey değişir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

6- Oylara sahip çıkmak, yasa gereğince Hükümet'in değil, partilerin ve yurttaşların görevidir. Hükümet sadece, seçim güvenliğini sağlamakla görevlidir. Oyları korumak sizin görevinizdir. Müşahit olun. İradenize, geleceğinize, onurunuza sahip çıkın: https://t.co/6bk7kN4pmh — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

8- Mutlu, huzurlu, özgür ve güzel günlere az kaldı. Oylarınızla HDP’yi Meclis’e taşıyın, demokrasinin inşasına bir tuğla da siz koyun. 1 oy Demirtaş’a 1 oy HDP’ye deyin, tarihin akışını özgürlükten yana değiştirin. Zalimin zulmüne değil, mazlumun onurlu direnişine ortak olun. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 22, 2018

Öte yandan Demirtaş, Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’e verdiği röportajda rakiplerini şöyle tanımladı:

Muharrem İnce: Heyecanlı

Meral Akşener: Öfkeli

Temel Karamollaoğlu: Sakin

Doğu Perinçek: Hayalci

Recep Tayyip Erdoğan: Gidici.