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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a ‘Gidici’ diyen Demirtaş: Sandıklara sahip çıkın

 

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçimden önce gönderdiği son sesli mesajında “Sandıklara sahip çıkın” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yaptı.

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HDP’li aday seçimden önce son sesli mesajını da paylaştı.

Demirtaş kayıtta seçime sayılı günler ve saatler kaldığını belirterek tek bir oyun bile önemli olduğunu vurguladı.

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HDP’li siyasetçi seçimlerle baskı ve zulüm döneminin kapacağını belirterek, sahada çalışan herkesin resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar oylara ve sandıklar sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, Twitter’dan şu paylaşımlarda da bulundu:

Öte yandan Demirtaş, Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’e verdiği röportajda rakiplerini şöyle tanımladı:

Muharrem İnce: Heyecanlı

Meral Akşener: Öfkeli

Temel Karamollaoğlu: Sakin

Doğu Perinçek: Hayalci

Recep Tayyip Erdoğan: Gidici.


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