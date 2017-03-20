Erdoğan’a ‘gazilik’ unvanı için Meclis dilekçesi: Talebin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a darbe girişiminde ‘kahramanca mücadele etmesinden dolayı’ gazilik unvanı verilmesine yönelik Meclis’e dilekçe verildiği açıklandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır, ‘’Darbe girişiminde verdiği kahramanca mücadele dikkate alınarak cumhurbaşkanımıza gazilik unvanı verilmesini isteyen dilekçeler aldık. Talebin takipçisi olacağız” dedi.

Satır’ın açıkladığı dilekçenin Denizli’de yaşayan, kendisiyle aynı soyadı taşıyan Fikret Satır adlı yurttaşa ait olduğu belirtilirken, komisyon bu konunun yasa değişikliği gerektirdiğini vurguladı.

Komisyon üyesi CHP’li Aytun Çıray ise “TBMM’de sadece Atatürk’e oy birliğiyle gazi unvanı verildi. Kıbrıs’ta toprak kazandığımız Barış Harekatı’ndan dolayı merhum Bülent Ecevit bile böyle bir şey talep etmedi” diye konuştu.