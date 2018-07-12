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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a ‘Faşist diktatör’ diyen CHP’li Tezcan 30 bin lira tazminat ödeyecek

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Faşist diktatör” diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 30 bin lira ödemeye mahkum edildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Tezcan da Eşkinat’a destek vermek için yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün, şeddelisidir hem de.”

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Erdoğan da bu sözler üzerine Tezcan hakkında 1 Kasım 2017’de 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanının avukatlarından Hüseyin Aydın, Twitter hesabından mahkemenin sonuçlandığını duyurdu. Aydın’ın verdiği bilgiye göre yargılama sonunda Tezcan’ın 30 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

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