Erdoğan’a ‘etkinlik yasağı’ getiren Almanya: Konsoloslukta da olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkede miting düzenlemesine izin vermeyen Almanya, konsoloslukta da konuşma yapılmamasına yönelik uyarıyı hatırlattı.

Erdoğan’ın G-20 zirvesi öncesi Almanya’da düzenlemek istediği mitinge de izin çıkmamıştı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre hükümet Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Almanya’ya gelecek olan Erdoğan’ın, AB dışındaki ülkelerin hükümet temsilcilerine getirilen etkinlik yasağını hatırlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, “Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı’na talepte bulunulması gerekirdi” diye konuştu.

‘Görüş ayrılığımızın olcağını düşünmüyorum’

Schafer, yasağın Erdoğan’ın başkonsoloslukta konuşma yapıp daha sonra bunu video mesajı olarak yayınlayabileceği yönündeki söylentiler için de geçerli olduğunu söyledi: “Diplomatik temsilcilik veya konsolosluk gibi egemenlik alanlarında Türklerle ciddi bir görüş ayrılığında olacağımızı düşünmüyorum.”

İki ülke arasında Alman vekillerin İncirlik üssünü ziyaret etmelerine izin verilmemesi, Almanya’nın ülkeye sığınan ‘FETÖ’ şüphelilerini Türkiye’ye iade etmemesi uzun zamandır gerginlik konusu.