Erdoğan’a destek kararı alan HÜDA-PAR: Bütün yanlışlara ‘Evet’ demeyiz

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara ‘Evet’ deme anlamını taşımamaktadır” dedi.

Yavuz partisinin Bursa il başkanlığının düzenlediği iftar programında partililer ve sivil topum kuruluşları ile biraraya geldi.

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İftar sonrasında konuşan Yavuz seçimlerde Erdoğan’ı destekledikerini hatırlatarak, “Biz cumhurbaşkanlığı meselesinde bir aday çıkarmadık, adayların içerisinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı verdik. Fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara ‘Evet’ deme anlamını taşımamaktadır. Kim kızacak, kim küsecek, kim darılacak, kim hiddetlenecek diye bakmadan; korkmadan, cesaretle ama hakaret etmeden, nezaketle yanlışları dile getireceğiz. Onun için Türkiye’nin gerçek anlamda böyle bir muhalefete yani HÜDA-PAR’a ihtiyacı vardır” diye konuştu.