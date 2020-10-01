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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a AYM’nin yapısı soruldu: Meclis adım atarsa seve seve uyarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin öneri için “Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım” dedi.

Fotoğraf: AA

Meclis’in açılış töreni sonrası gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, HDP’nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması için de “Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır” dedi.

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Erdoğan, idam cezasının Meclis’ten geçmesi halinde bunu onaylayacağını bir kez daha yineledi.

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