Erdoğan’a açılan hakaret davasının ret gerekçesi: ‘Alçak, cahil, ahlaksız’ eleştiriymiş

Ankara 3’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Prof. Dr. Baskın Oran’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Barış İçin Akademisyenler’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı tazminat davasını reddetmesine gerekçe olarak cumhurbaşkanının ‘devlete yönelik suçlamalara karşı eleştiri ve karşı görüş belirtme hakkı’nı gösterdi.

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için Erdoğan’ın ‘alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş’ gibi hakaretlerine maruz kalan akademisyenler toplu ‘cadı avı’nın hedefi olmuştu.

Oran, ‘Onur diye bir şey var’ diyerek, Erdoğan’dan 10 bin TL manevi tazminat talep ederek dava açmıştı. Oran’ı Prof Dr. Neşe Özgen izlemişti.

Erdoğan’ın avukatları, mahkemeye sundukları cevap dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘düşünce ve ifade özgürlüğü’ içtihatlarını örnek göstermişti.

Cevap metninde, Erdoğan’ın şu zamana kadarki söylemleriyle hayli çelişen bir tanımla, ifade özgürlüğünün ‘devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgiler ve düşünceler için de geçerli olduğu ve bunlar olmaksızın demokratik toplum olmayacağı’ belirtilmişti.

Oran’ın açtığı tazminat davası mahkeme tarafından reddedilmişti.

Erdoğan’ın eleştirileri ‘hayatın akışı gereği’

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre mahkeme davayı reddetme gerekçesi olarak ‘eleştiri hakkı’nı savundu.

Mahkemenin kararında şöyle dendi: “Yapılan bu ağır ve haksız suçlamalar karşısında, bu bildirideki ifadelerin, devletin başı olan ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamakla görevli Cumhurbaşkanı sıfatını haiz davalı (Erdoğan) tarafından yorumlanması ve eleştirilmesi doğal olup hayatın akışı gereğidir. Bu kapsamda, davalının konuşmalarının bildiriye karşı eleştiri ve karşı görüş bildirme hakkını kullanma mahiyetinde olduğunun kabülü gerekir.”