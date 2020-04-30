Erdoğan’a 500 sayfalık ‘normalleşme’ raporu

Ramazan Bayramı sonrası normalleşmeye başlaması planlanan günlük hayatla ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar tarafından 500 sayfalık bir rapor sunuldu.

İstiklal Caddesi

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, raporda sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verildi.

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Pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:

Salgında personele psikososyal destek verilecek.

Vefat eden hasta yakınlarına destek verilecek.

İşe devamsızlıklar takip edilecek.

Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.

Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.

İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.

Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.

Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.

Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, bayramın ardından hayata geçirilmeye başlanacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımlarının takvimin ikinci aşamasında genişletileceği basına yansımıştı.