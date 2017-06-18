Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyen Kılıçdaroğlu: Bizi tahrik etmek istiyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları darbecilerle bir tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyerek, kendilerinin yargıyla tehdit edildiğini söyledi.

Erdoğan, “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın” diyerek hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj göndermişti.

Dördüncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine “Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar. Bizi tahrik etmek istiyorlar” diye yanıt verdi.

Erdoğan için isim vermeden ’20 Temmuz darbecisi’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkede darbecilerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizde adalet var diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki adalet yok” dedi.