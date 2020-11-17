Erdoğan ‘corona’ kısıtlamalarını duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘corona’yla mücadele kapsamında yeni kısıtlamaları duyurdu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu.

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Erdoğan, “Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir” dedi.

Yeni kısıtlamalar özetle şöyle:

*Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

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*Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

*65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

*Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

*Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.

*Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

*Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

*Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Erdoğan kısıtlamaların ne zaman başlayacağı ve ne kadar süre uygulanacağına dair tam bilgi vermedi.