Erdoğan ziyaretiyle tepki çeken futbolcular: Şüphesiz ülkem ve takımım Almanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretleri nedeniyle Alman Futbol Federasyonu’nun tepkisini çeken Almanya milli takımının Türkiye kökenli oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Erdoğan ziyaretiyle siyasi bir mesaj vermediklerini belirten futbolculardan Gündoğan “Şüphesiz ülkem ve takımım Almanya” dedi.

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Erdoğan’ın Özil ve Gündoğan ile Londra’da buluşmasında çekilen fotoğrafların AKP’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Erdoğan’a seçim desteği olarak değerlendirilmiş ve Almanya’da tepki ile karşılanmıştı.

Alman milli takımı için forma giyen futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılmıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre futbolcular, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Berlin’de Cumhurbaşkanı’nın resmi çalışma ofisi olan Bellevue Sarayı’nda görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Gündoğan’ın ailesinin vatanı olan Türkiye’nin kendisi için önemli olduğunu söylediği ancak “Şüphesiz ülkem ve takımım Almanya” dediği belirtildi.

Özil’in de doğup büyüdüğü Almanya’nın yanında olduğunu ifade ettiği bildirildi.

“Bir kişinin birden fazla vatanı olabilir” diyen Steinmeier, iki futbolcunun hayat hikayesinin bunun bir örneği olduğunu söyledi.