Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına dair eylemlere yönelik tepkisini sürdürdü. Erdoğan, “Yürekleri yetse ‘Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir’ diyecekler” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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* Şunu çok açık net söylemeliyim. Sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.

* Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor, ki dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP’nin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır.

* Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor. Şunu da söyleyeyim… Akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var.

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‘Daha önce de iki rektör atadım’

* Osman Kavala denilen kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi’nde bu provokatörlerin yanında yer alan bir kadındır.

* Bir defa bir çoğu maalesef hala şunu öğrenememişler. Bu ülke hukuk devletidir. YÖK’ün yetki alanı var ve bu ülkenin cumhurbaşkanının yetkileri var. Bundan önce ben iki tane rektör atadım. Onların atamasını da yine ben yapmıştım. YÖK teklifini yapmıştır, ben de onadım. Bunları ben yaptım.

‘Yürekleri yetse…’

* Şimdi Melih beyle ilgili de… Dokuz tane aday önüme geldi. Ve bu dokuz adaydan bir tanesi olan Melih beyi yine aynı şekilde ben atamasını yaptım.

* Peki Melih bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman; Melih bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ’den gelme, Boğaziçi’yle ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı TV kanalları çıkmışlar, ikide bir ‘İstifa etmelidir..’ Yürekleri yetse ‘Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir’ diyecekler.

ABD tepkisi

* Biz ülkemizi, nadide üniversitemizi, bunlara “Alın istediğiniz gibi karıştırın mı” diyeceğiz? Amerika ve AB ne diyorlar? “Biz Boğaziçi’nde olanları kınıyoruz.” Amerika’ya ben şunu söylerim; şurada seçim öncesinde Amerika’daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı, orada polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Nasıl izah edeceksiniz? (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron sesleniyor AB’den… Ya Macron, sen önce sarı yelekliler meselesini hallet.

Gezi mesajı

* Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. Dün biz mesela YÖK – Anadolu işbirliği olarak külliyede oturum yaptık. 76 üniversiteyle ben bu görevi aldım devraldığımda. Şu anda 207 üniversite var. Bakınız karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi’ni karıştırdılar. Fakat Boğaziçi üniversitesi geriye düşüyor. Melih bey, burayı yeniden ayağa kaldırmak için gelen bir arkadaşımız. Siz kalkıp da rektörün odasını işgal etmeye yeltenirseniz ona da ‘Hoş geldiniz’ demezler.