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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Yunanistan Libya zirvesine davet edilmediği için rahatsızlık içinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Libya zirvesi öncesi, “Yunanistan Almanya’ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan’ı malum çıldırtmıştı” dedi.

Libya zirvesine katılmak üzere Berlin’e gidecek olan Erdoğan, İstanbul’daki Atatürk Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı Halife Hafter’le görüşmesinin önemsiz olduğunu söyleyen Erdoğan, “Miçotakis bu oyunu yanlış oynuyor” dedi.

Erdoğan, Hafter’in saldırılarına uluslararası toplumun şimdiye kadar yeterli tepkiyi göstermediğini söyleyerek, “Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar, kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir” diye konuştu.

Libya’da sükunetin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptıkları ateşkes çağrısı sayesinde sağlandığını belirten Erdoğan, “Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya’da barışın anahtarı olmuştur” dedi.

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