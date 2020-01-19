Erdoğan: Yunanistan Libya zirvesine davet edilmediği için rahatsızlık içinde

İran’ın 8 Ocak’ta Ukrayna yolcu uçağını ‘yanlışlıkla’ füze ile vurduğunu ve 176 kişinin ölümüne neden olduğunu uzun süre inkar edip dört gün sonra kabul etmesi üzerine İran’da başlayan protestolar, sanat etkinliklerine uzandı. Tepkiler üzerine İran’ın en önemli sanat etkinliği sayılan Uluslararası Fecr Film Festivali’nin açılış etkinlikleri iptal edildi. İptal gerekçesi ‘yas’ olarak açıklansa da, gerçek nedenin uçağın düşürülmesi hakkında halka yalan söylendiğini düşünen sanatçıların yönetime tepki göstermek için festivali boykot etmesi olduğu belirtiliyor.