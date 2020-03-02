Erdoğan: Yunan askeri iki sığınmacıyı öldürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinden sonra gece saatlerinde düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın sınır kapısında bugünkü polis müdahalesi sonucu iki sığınmacının hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Reuters, sınır kapısındaki müdahalede, bir sığınmacının hayatını kaybettiğini bildirmişti. Yunanistan hükümet sözcüsü ise iddiaları yalanlamış, bunun ‘Türkiye propagandası’ olduğunu açıklamıştı.

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Erdoğan, ‘Yunan askerinin müdahalesi’nde iki mültecinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, birinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insani yardımın farkında değil. Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye’nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB, 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaktadır. Mülteciler bulundukları yeri terk etmekte özgürdürler. Lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorunlu olarak bir ülkede tutulması söz konusu değildir. Ve bu kişiler özgür iradeleri ile ülkemizden ayrılmaktadırlar.

Bugün Yunan askerleri iki tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı da yarın sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunanistan tarafından kaldığı insanlık dışı muameleyi görecektir. Bulgaristan’ın bu konuda sağduyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim.

Bu dayanışma ve işbirliği anlayışının bütün AB ülkeleri için örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlayışı destekleyen görüşlerdeki AB ülkeleriyle iş birliğine hazırız.

Ülkemizden çıkmakta olan mülteciler, her şeyden önce aylardır konuştuğumuz adil hakça paylaşım sürecinin tezahürüdür. Yüzbinler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi vardır. Avrupa Birliği maalesef sözünde burada da durmadı. Yunan askerinin bugün iki kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Nasıl olsa Türkiye dokuz yıldır bütün göçmenlere baktı, besledi. Herhalde diyorlar ki “Bunlar dokuz sene daha bakar”… Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok.

Bulgaristan Başbakanı Borisov’un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

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