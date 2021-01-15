Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faizle bir yere varılamayacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyelerine hitap eden cumhurbaşkanı, Covid-19 salgınının etkisiyle mücadelede makro ekonomi ve mali alanda adım atılacağını ifade etti.

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Erdoğan, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanması ve altın fiyatlarının gerilemesi sonrası kasımdan beri merkezi yönetim borç stokunun 150 milyar lira azaldığını dile getirdi.

Erdoğan “Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti” derken, yakında reformların da duyurulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı” diye konuştu.

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Faiz mesajı

Ekonomi ve hukuk alanında reform adımlarından bahseden Erdoğan, faizle ilgili şunları söyledi: “Fiyat istikrarını sağlamak en önemli adımımız olacak. Enflasyonu yüzde 30’lardan tek hanelere düşürdük. Faiz oranını yüzde 63 olduğu dönemden 4.6 ve enflasyonu 6.4’e düşürdüğümüz dönemi yaşadık.

Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya’da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi… Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Beni dinlerler dinlemezler, ben bunlara karşıyım, mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız.”