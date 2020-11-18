Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuştu.

Reklam

Erdoğan, kendisini ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi “Maraş’ta piknik yaptılar” diyerek ve altı uçakla KKTC’ye gidildiği için eleştiren Kılıçdaroğlu’na, “Kıbrıs meselesinin ne demek olduğunu bilmeyenlere ekonomiyi izah etmek mümkün değildir” diye seslendi.

“Kendisine ait bir fikri, projesi olmayanların ekonomi ile ilgili ahkam kesmesi gülünçtür” diyen Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanlarında reform yapılacağını bir kez daha yineledi.

“Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Reklam

*Buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik. Zorlukları tecrübe ederek buralara geldik.

*Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil.

*Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? İhracata yönelik yatırım yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

*Çok sayıda kişiden “Beni yüksek faiz bitirdi” sözleri duyuyorum. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

*Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik.

*Önümüzde yeni bir dönem var. Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Elbirliği ile bu sıkıntılı dönemi atlatacağız.

*Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

*Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak.