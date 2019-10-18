Erdoğan: YPG’nin temizlendiği yerleri rejimin alması bizi rahatsız etmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Amerika ve Avrupa’nın YPG terör örgütüne desteği kesilmeyince kendi göbeğimizi kesmek zorunda kaldık” dedi.

Erdoğan cumhurbaşkanlığında yabancı medyanın temsilcilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanının konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Barış Pınarı Harekatı’nın iki temel amacı var. İlki, sınırımızı YPG teröristlerinden temizlemek. İkincisi, ülkemizdeki 3.6 milyon Suriyelinin bir kısmını güvenli bölgede iskan etmek. Sayıyı 1 ila 2 milyon olarak planlıyoruz.

-Mecbur kaldığımız için bu harekatı yaptık. Uyarılarımıza kulak asılmasaydı bu noktaya gelmezdik.

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-Suriye’deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür.

-Harekatta dört askerimiz, 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. 1081 havan ve füze saldırısında 20 sivil vatandaşımızı şehit verdik. 181 yaralımız var.

-Öldürülen terörist sayısı 750. 1360 kilometrekarede 65 yerleşim merkezini kontrolümüze aldık.

-120 saate kadar teröristlerin elindeki silahlar toplanacak, mevzileri imha edilecek ve 30 kilometrelik alanın dışına çıkacaklar. Verilen sözler tutulmazsa 120 saatin sonunda harekat kaldığı yerden çok daha kararlı şekilde devam edecek. TSK bölgeden ayrılmayacak, çünkü oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir. Bu sürecin tamalanmasıyla birlikte ABD’nin ülkemize yönelik yaptırımları kalkacak.

-Tam da bu görüşmenin olduğu gün başkan Trump’ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu, medyada yer aldı. Elbette bunu unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız gereği bu meseleyi sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Vakti geldiğinde gereği yapılır.

-30 Ekim’de Cenevre’de toplanacak Anayasa Komitesi’nin Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum.

-YPG’nin temizlendiği yerlerin rejim güçlerinin kontrolüne geçmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Bizim oralarda kalmak gibi bir derdimiz yok.

-Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlandıktan sonra her yer bu ülkenin meşru hükümetinin denetimine geçecektir. Yeter ki terör örgütlerine müsamaha edilmesin.

Soru-yanıt

Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.