Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “YPG’nin rejim elbisesiyle bölgede kalmasına müsaade edilmeyecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı.

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İki lider Türkiye’nin Suriye’de kurmak istediği güvenli bölgeden YPG’nin çıkarılması konusunda anlaşmıştı.

Erdoğan’ın Rusya’dan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

*Bu anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurduk.

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*Barış Pınarı Harekatı’nın bir meyvesini daha aldık.

*Suriye Rusya münasebetini isabetli görüyoruz.

*Kamışlı ‘da rejimle karşı karşıya gelmeyi kimse istemiyor.

*YPG’nin rejim elbisesi ile bölgede kalmasına müsaade edilmeyecek.

*(13 Kasım’da ABD’ye gidiliyor mu sorusuna) Şu an öyle görünüyor.

*Kobani ile ilgili süreci Ruslarla birlikte yürüteceğiz.

*Verilen sözler tutulmazsa atacağımız adımlar belli.

*YPG bölgeden atılmazsa bizim görev yeniden başlar, Putin ‘Bunları bölgeden atarız’ dedi.