Erdoğan YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için ABD’ye süre verdi: Birkaç hafta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için, “Bıçak kemiğe dayandı” ifadesini kullanırken ABD’ye “Birkaç hafta içinde teröristler çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer” diye seslendi.

ABD’li generaller geçen yaz Menbiç’teki YPG mevzilerini denetlemişti. Fotoğraf: Reuters

YPG’nin ABD askerlerinin desteğiyle kontrolde tuttuğu Menbiç’ten çıkarılmasına ilişkin tartışma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı alması öncesinde başlamıştı. Çekilme kararına rağmen Menbiç öncelikli konu olarak iki ülke ilişkilerinin gündeminde.

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Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında Menbiç’le ilgili Trump’la ümit verici görüşmeler yaptıklarını belirtirken, alt düzeyde aynı verimi elde edememekten şikayet etti.

Bugüne kadar önlerine konan somut bir plan olmadığını da vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim.”

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