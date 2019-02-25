Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Yozgat’tan destek istedi: Ankara’daki akrabalarınızı arayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara adayı Mehmet Özhaseki için Yozgatlılardan destek istedi: “Ankara’daki akrabalarınızı arayın ve tavsiyede bulunun.”

Fotoğraf: DHA

Erdoğan Yozgat’taki seçim konuşmasında şunları söyledi:

Reklam

“Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara’da çok Yozgatlı var. Ankara’daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum.

Zira beş dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış, çevre ve şehircilik bakanlığı yapmış en son genel başkan yardımcım olarak beraber çalışmış Özhaseki’yi Ankara’ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki sizler telefonlarınızla Ankara’daki hemşerilerinizi aramalısınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz.”

Reklam

Erdoğan ayrıca yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yerinin Yozgat olacağını açıkladı.

SON HABERLER

İstanbul’da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının yarın tatil edildiğini açıkladı. İstanbul’da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Vali Yerlikaya tatil kararını Twitter’dan duyurdu. Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: “İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...