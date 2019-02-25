Erdoğan Yozgat’tan destek istedi: Ankara’daki akrabalarınızı arayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara adayı Mehmet Özhaseki için Yozgatlılardan destek istedi: “Ankara’daki akrabalarınızı arayın ve tavsiyede bulunun.”

Fotoğraf: DHA

Erdoğan Yozgat’taki seçim konuşmasında şunları söyledi:

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“Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara’da çok Yozgatlı var. Ankara’daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum.

Zira beş dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış, çevre ve şehircilik bakanlığı yapmış en son genel başkan yardımcım olarak beraber çalışmış Özhaseki’yi Ankara’ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki sizler telefonlarınızla Ankara’daki hemşerilerinizi aramalısınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz.”

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Erdoğan ayrıca yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yerinin Yozgat olacağını açıkladı.