Erdoğan: Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye’yi inşa ettik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde “Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye’yi biz inşa ettik” dedi.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan, CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye şöyle seslendi: “Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye’yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem.”

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Mardinli çiftçilere toplam 2 katrilyon lira tarımsal destek verildiğini söyleyen Erdoğan, “Bay Kemal diyor ki, çiftçiler ağlıyor. Peki bu HDP’nin yaptığı yatırım var mı? Bunlara verilen oy haramdır ya. Bunlara haddini 24 Haziran’da bildirmeye hazır mıyız?” dedi.

Cumhurbaşkanı İnce’ye yüklendiği konuşmasına şöyle devam etti: “Siz başörtü düşmanısınız. Siz neyi çözdünüz. Şimdi oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor. Geçenlerde diyor ki, ‘Sık sık camiye gidemiyorum ama her gün cuma kılıyorum.’ Duydunuz mu bunu? Ona göre gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Ya sen elifi görsen mertek sanırsın. Allah aklına fikrine sahip çıksın. Bak yine de dua ediyorum, beddua değil.”