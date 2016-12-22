Erdoğan ‘yola devam’ dedi: Durmaya kalkarsak Sevr’e mahkum oluruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyanın ve bölgenin yeniden yapılandırıldığını savunarak, “Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Bu kritik dönemde durmaya kalkarsak Sevr’e mahkum oluruz” dedi.

Erdoğan, ‘Ak Saray’da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab’da hayatını kaybeden 16 askerin olduğunu ve 200’e yakın IŞİD’linin öldürüldüğünü aktaran Erdoğan şunları söyledi: “Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasiyle yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar’la görüşmelerimizi yapıyoruz. Suriye’de, Mısır’da ve Irak’ta oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur.”

AKP’nin iktidara geldiği 2oo2 yılından bu yana ‘istismar siyaseti’ yerine ‘eser siyaseti’ni tercih ettiğini belirten Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı kritik dönemde durmaya kalkarsak Sevr’e mahkum oluruz. PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ’nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.”