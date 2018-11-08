Erdoğan yine ‘yatay mimari’ istedi: Binalar yükseldikçe gönüller çoraklaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha ‘yatay mimari’ istediğini söylerken, şehirlere yeterince sahip çıkamadıklarını söyledi.

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana gökdelen sayısı giderek arttı. Yeşil alanların pek çoğu da kademe kademe inşaata dönüştürülüyor.

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Erdoğan, iki yıldır yatay mimariye geçilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılmış değil.

Dünya Şehircilik Günü ile ilgili bir toplantıda konuşan Erdoğan, tarihsel mirasın farkında olunmadığına dikkat çekti: “Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaştı, karardı, çölleşti.”

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‘Ağaç kesen bir iktidar olmadık’

Erdoğan milyonlaca fidan diktiklerini de öne sürdü: “Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık, diken olduk. Son 16 yılda insanlarımızın hayat kalitesini yükseltmek için pek çok proje hayata geçirdik ancak bu gönül çoraklaşmasının tam anlamıyla önüne geçemedik.”

‘Öncelik yeşil alanda olmalı’

Cumhurbaşkanı, kentler kurulurken yapılması gerekenlerin listesini de verdi: “Yeni kentler yapılırken, önce okul ve mescit gibi sosyal donatı alanları, sonra da yeşil alanlar planlanmalı. Böyle yapacağız. Oraya vatandaş bakacak, ‘Benim mescidim var, okulum var, sosyal donatı alanlarım var, buraya yerleşilir be!’ diyecek.”