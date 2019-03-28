Erdoğan yine ‘kayyım’dan dem vurdu: GBT’ler hazır, sonuca göre bakacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi olası bazı belediye başkanlarıyla ilgili “Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan yerel seçimlere ilişkin daha önce de, “Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok… Anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

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Ankara’daki gençlerle buluşmasında, ‘teröre karışan bazı belediye başkan adayları olduğunu’ öne süren Erdoğan, “Mardin’de karşı tarafın bir adayı var. Üç beş sene bekleyemeyiz” dedi.

‘İşsizlik mevsimsel’

Mühendis olmasına rağmen iş bulamadığını söyleyen bir gencin sorusu üzerine, Erdoğan kendisinin de ‘ekonomist’ olduğunu öne sürerek işsizliğin ‘mevsimsel‘ olduğunu öne sürdü.

İşsizliğin yazla birlikte düşeceğini ve tek haneye düşeceğini savunan Erdoğan, “Mühendis, mimar gibilerin işsiz kalmasını düşünemiyorum. Onlar kesinlikle bu ülkede iş sahibi olur. Endişe etmeyin” dedi.