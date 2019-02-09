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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan yine gıda fiyatlarını askeri operasyonlara bağladı: Bir mermi kaç para?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın’da düzenlediği mitingde de, son dönemde artan meyve-sebze fiyatlarını gündeme getiren muhalefete yüklendi.

Fotoğraf: Reuters

Muhalefetin ‘domatese bibere sarıldığını‘ söyleyen Erdoğan, Sivas mitingindeki söylemini tekrar ederek “Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatesçilere sesleniyorum: Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?” diye konuştu.

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Erdoğan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin, ‘terör örgütünün siyasi temsilcisi’ olarak nitelendirdiği HDP ile beraber hareket ettiğini söyleyerek “Bunlar dörtlü çete” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca muhalefeti ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı vermek yerine ‘adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkmakla‘ suçladı.

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Gıda enflasyonundaki artış

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki artış ocak ayı enflasyonununun yüksek çıkmasında etkili olan unsurlardan biriydi. 

TÜİK verilerine göre ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlendi. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4’lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB’nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31’e yükselttiğine dikkat çekiyor.

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