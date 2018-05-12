Erdoğan yıllar sonra ‘dersini çalışmış’: Tekrar seçilirsem faiz belasını yeneceğim

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Seçim sonrası için dersini çalıştığını ve hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletim görevi tekrar verdiğinde bu faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağım” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsala Birliği (TOBB) Hizmet Şeref Belgesi Taktim Töreni’nde konuşan Erdoğan, çoğunluğu yurt dışı manipülasyonlarla Türkiye’nin hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu.

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Ekonominin durumuyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: ” Son günlerde yine hoyratlıkla karşı karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yansıması olan gelişmeleri sanki felaket habercisi gibi taktim eden bazı çevreler sizleri ve milletimizi huzursuz etmek için çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. İşte geçen yılın ortalaması 7,4 büyüme oranı var. Dünyada biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında iki numarayız. Çok farklı bir ivmeyi yakalamış durumdayız, birilerini bu çok ciddi manada rahatsız ediyor. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyinden 80 dolara doğru gittiği, küresel finans akışında ciddi daralmanın yaşandığı bir dönemde elde ettiğimiz bu sonuçlar geleceğimiz için hepimize ümit ve güven veriyor. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar, onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar.”

Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan ekonomi toplantısından da bahseden Erdoğan, “Madem piyasalarda bir tedirginlik var, öyleyse bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak bizim görevimizdir” dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Geçen oturduk arkadaşlarla, ekonomiden sorumlu olan bütün arkadaşlarla değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o değerlendirme kendisini gösterdi. Bir anda kur oynamaya başladı lehte. Allah nasip ederse şu 24 Haziran’da milletim görevi tekrar verdiğinde bu faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağımı söylüyorum. Benim inancım şu, faiz her kötülüğün hem anası hem de babasıdır. Faiz enflasyonun sebebidir, enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım.”

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‘Uluslararası yatırımcılara ihtiyacımız var’

Erdoğan, ekonominin kolay kolay büyüyemeyeceğini de söyledi: “Açık piyasa ekonomisi Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Her ne yapılıyorsa piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yapılıyor ve bu şekilde devam edecektir. Türkiye’yi sadece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz düzeyde büyütemeyeceğimizin farkındayız. Öyle kolay kolay büyümez. Bunun için uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var. Sürekli istikrar ve güven ortamına vurgu yapmamızın sebebi yatırımcılara ülkemizin cazibesini göstermek içindir. Hocam para için ‘Ürkektir, aynen civa gibidir, kendisi için uygun olan yer neresiyle para oraya kaçar’ dedirdi, gerçekten böyle. Onun için kendini güvenli hissettiği yere para akar. Elimizdeki imkanları yatırım için yer arayan sermayeyi ülkemize yönlendirmek için kullanmak mecburiyetindeyiz, burada sizin desteklerinize, yardımlarınıza ihtiyacımız var.”

Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimlerin sonucuna ilişkinse şöyle konuştu: “Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesi ile oyunu kullanacak, ortaya çıkacak sonuca herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur, biz bu güzelliğe hastayız. Milletimizin iradesine teslim olmuşuz. Niye? Milletimize aşığız da onun için. Bu iş aşık ile maşuk meselesi, onun için aşık ile maşuk arasına girilmez.”