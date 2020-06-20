Erdoğan: Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük ivme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kars Barajı’nın açılış töreninden konuşan Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervinin yeniden 93 milyar doların üzerine çıkarıldığını dile getirdi.

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Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefine hiç olmadığı kadar yakın olduklarını aktaran Erdoğan, “Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “2020’nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4.5’lik büyüme oranı elde ettik. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Corona’ uyarısı

Erdoğan, corona virüsüne yakalananların sayısının son günlerde artmasına dair de şunları söyledi: “Son günlerdeki rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimizi gösteriyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek salgını gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz.”