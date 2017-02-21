Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten suç duyurusu

Emek Partisi (EMEP) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi’ne bulunulan suç duyurusunda, Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli’nin ‘halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından yargılanması talep edildi.

Söz konusu suçlamalara gerekçe olarak, üç ismin de ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan kişi ve kurumları ‘terörist,’ ‘vatan haini,’ ‘bölücü’ ve ‘darbe yandaşı’ diye nitelemeleri gösterildi.

Suç duyurusunda Bahçeli’nin grup toplantısında sarf ettiği “Bugün malum şer ve kriz ittifakı emel birliği etmiş, anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, TKP eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, kendilerine milliyetçi diyenler… Size ne? Size mi soracaktık. Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani izni sizden mi alacaktık” sözlerine de yer verildi.

‘Meclis’e fezleke gönderilmesini talep ediyoruz’

Dilekçede, “Her ne kadar Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için bir soruşturma açılması TBMM’nin görevi ise de bu şüpheliler hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ne gönderilmesi; Ozan Erdem hakkında ise soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıdlı.

Adliye önünde basın açıklaması düzenleyen EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “İktidar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, MHP Genel Başkanı, halkı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ‘Evet’ diyenlerle ‘Hayır’ diyenleri karşı karşıya getirici söylemlerinden vazgeçsinler. Bu söylem içerik olarak da suç teşkil ettiği için, bu söylemlerin savcılıklarca da suç olarak nitelendirilmesini ve Meclis’e fezleke halinde sunulmasını istiyoruz” diye konuştu.