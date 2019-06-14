Erdoğan, Yıldırım için sahaya inmekte kararlı: Halkla buluşma planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyaretinden önce düzenlediği basın toplantısında, ‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’a destek için daha önce söz verdiği ilçe mitingleri yerine halkla buluşma toplantıları planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: T.C. Cumhurbaşkanlığı (Twitter)

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin düzenleneceği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “Bu seçim döneminde miting yapmayacağınız şeklinde yorumlar var. Bu yorumlar doğru mu” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Şu ana kadar bu kısa sürede özellikle de Belediye Başkan Adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bunu da yine biz arkadaşlarla aramızda değerlendirmelerini yapıyoruz ve önümüzdeki hafta içerisinde bu tür planlamalar yapılıp ve halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle İstanbul’umuzu beraber dolaşacağız. Halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki biz ramazan boyu itibarıyla de zaten birçok organizasyonları yaptık, gerçekleştirdik ama şimdi de halkla buluşmalar şeklinde bazı çalışmaları artık son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlar çalışmayı yapıp bize de onlar nasıl bir yol verirlerse ona göre süreci devam ettireceğiz.”

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‘Pazar günkü tartışma kırılma noktası olacak’

Erdoğan, daha önce İstanbul’un 39 ilçesinde Yıldırım’a destek amacıyla miting düzenleyeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı tartışma programı hakkında da şunları söyledi: “Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.”

Erdoğan’ın basın toplantısında değindiği diğer konular da başlıklar halinde şöyle:

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“(Suriye) rejim(i) bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa, bizim burada sessiz kalmamız olmaz. Gereğini de yaparız.”

“Kuzey Kıbrıs’ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil.”

“(Ordu) Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış. “

“ “Münbiç’le alakalı maalesef tabii stratejik ortağımız Amerika sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olmaması bizim oradan tamamen elimizi eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Biz, Münbiç’le ilgili bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye ulaştı.