Erdoğan ‘yerli ve milli’ otomobili tanıttı; ilk siparişi verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilin tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü kesemezler” dedi. Erdoğan, 2022’de piyasaya sürülmesi planlanan otomobil için ilk siparişi kendisi verdi.

60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, milli teknolojilerle üretilen bir otomobile sahip olmak istediklerini ve bir babayiğit aradıklarını belirterek, “Nihayetinde elini taşın altına koyan babayiğitler çıktı onlara teşekkür ediyorum” dedi.

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1960’ta üretilen ‘Devrim’ otomobilini anımsatan Erdoğan, o dönemde “Türkler otomobil üretemez” dendiğini vurgulayarak, “Kimin adına çalıştıkları belli olan birileri birçok projeye olduğu gibi bu projeye de karşı” dedi.

“Kendi motorumuzu üretememenin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen ve birkaç yıl içinde ‘motor’ meselesini de çözeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü kesemezler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, elektrikli aracın şarj istasyonu çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, “Bu yerli ve milli otomobili sadece kendimiz için tasaralamadık. Küresel bir marka olmasını hedefliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı, aracın 2022’de piyasaya sürülmeden önce ön sipariş yöntemiyle satılacağına değindi ve ilk siparişi kendisi verdi.

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Konuşmaların ardından salonda elektrikler söndü ve yerli otomobil görücüye çıktı. Salondaki kalabalığın merakla beklediği otomobil alkışlar arasında sahnede belirdi. Bekletildikleri alt kısımdan sahne hizasına iki araç yükseltildi. Tekrar sahneye çıkan Erdoğan, “Tasarımını görmüştük aslını gördük. Hava yağmurlu olmasaydı Ankara yoluna çıkardık” diyerek kırmızı renkli araca bindi.

Bursa, Gemlik’te üretilecek

Erdoğan, tören öncesinde 1960’ta dört adet üretilen ‘Devrim’ otomobilinin direksiyonuna geçti. Sonrasında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa’da, Gemlik’te Silahlı Kuvvetler’e ait 4 milyon metrekarelik alana kurulacak tesiste üretilecek yeni araç tanıtıldı. Tesiste, 300’ü nitelikli personel olmak üzere 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Devletin 30 bin araçlık garanti verdiği elektrikli yerli otomobilin özellikleri şöyle:

15 yıl içinde beş ayrı model, yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.

200 ve 400 beygir iki alternatif, arkadan itişli veya dört çeker olacak.

500 km menzilli ve 30 dakikada şarj edilebilecek.

Bataryası sıfırdan geliştirildi.

Aracın holografik asistanı var.

0 emisyonlu, çevreyi kirletmeyecek.

İlk araç 2022’de banttan çıkacak

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız” dedi. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacağının altını çizerek 2021’de fabrikanın tamamlanacağını ve 2022’de de ilk aracın banttan çıkacağını söyledi.

‘Beş babayiğit artı TOBB’

2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le imzalandı. Projedeki, ‘beş babayiğit’in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. 31 Mayıs 2018’de TOGG ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19’ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO’luğuna Haziran 2018’de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı.