Erdoğan yerli otomobilin CEO’sunu açıkladı: Bosch’tan transfer ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz 2021’de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch’tan transfer ettik” dedi.

Yerli otomobil projesinde 2019 yılında prototipin geliştirilmesi, 2021 sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

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NTV’de yayınlanan programa katılan Erdoğan yerli otomobille ilgili “Ne yaptık? Ben ‘Beş tane babayiğit’ dedim, beş tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch’tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız” diye konuştu.

Son olarak, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yerli otonun her aşamasında yer alacaklarını söylemiş, Bu anlamda biz gerek tasarımda gerek ürün verme konusunda gerekse devreye alma, prototip çalışmaları konusunda tüm süreçte var olacağımızı öngörüyorum” diye konuşmuştu.