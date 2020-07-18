Erdoğan ‘yerli otomobil’ fabrikası açılışında konuştu: 18 ayda tamamlayacağız

‘Yerli otomobil’ fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaktır” dedi, fabrikanın 1.5 yılda tamamlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, ‘Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği ‘TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatı’na Başlama Töreni’nde konuştu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekare alanda kurulacak fabrikada 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde indirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika’daki tescil süreçlerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, “Mühendislik çalışmalarının tümü planlanan takvim gerçekleşti. Bugün ise bismillah diyerek inşaata inşallah birlikte başlıyoruz. Burası Bursa, çok önemli yer. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı, fabrikamızı 2022’nin son çeyreğini banddan indirmeyi planlıyoruz” dedi.

‘Türkiye’nin otomobilinin alemeti farikası elektrikli olmasıdır‘

Erdoğan, üretime geçtikten üç yıl sonra binek otomobillerde Türkiye’de ilk marka olacağını söyleyerek, “Bölgedeki üniversitelerde işbirliği halinde, sanayi kuruluşlarına nitelikli işgücü kazandıracağız. Şimdiden Türkiye’nin otomobili yola çıktı. Bu tedarikçilerinin arasına daha evvel hiçbir büyük üretici için çalışmamış filiz üreticiler katıldı. Türkiye’nin otomobilinin alemeti farikası elektrikli olmasıdır” diye konuştu.

Erdoğan sözlerini “Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan ve yönetimine, projeye yüreklerini koyan babayiğitlerimize, şahsım, milletim ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek noktaladı.