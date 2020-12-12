Erdoğan: Yerli aşı devreye girene kadar ihtiyacımız olan bağlantıları tamamladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık” dedi.

Fotoğraf: AA

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, vaka ve ağır hasta sayılarının hedefledikleri seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacaklarını belirterek “Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Gündemdeki kuraklık sorununa da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz.

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*Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye’ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.

*(Yaptırımlar konusunda) Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.

*(Doğu Akdeniz’deki enerji tartışmaları) AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır.

*(Türkiye’ye yönelik yaptırım) Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz.

*Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz.