Erdoğan, ‘yerel’de erken seçim taraftarı değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2019’daki yerel seçim için ‘seferberlik’ ilan ederken seçimin erkene alınmayacağı mesajı verdi.

Partisinin genel merkezindeki AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, HDP’nin barajı geçmesi üzerinden CHP’ye yüklendi.

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CHP’nin, ‘bölücü terör örgütünün güdümündeki parti’ olarak tanımladığı HDP’nin barajı geçmesi için kendi seçmenlerinin bir kısmını HDP’ye yönlendirdiğini öne süren Erdoğan, “Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP’liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz” dedi.

Kabineye partili olmayan bakan

Pazartesi günü kabineyi açıklayacaklarını aktaran cumhurbaşkanı, “Partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz, başında AKP genel başkanı var” dedi.

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MHP’yle ‘cumhur ittifakı’nı Meclis’te sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, sözü 24 Haziran seçiminden çıkan sonuçlara getirdi.

Erken seçim istemiyor

Cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Önümüzde bir mahalli seçimler var, bu seçimlere kadar 24 Haziran’ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız. 24 Haziran’ı doğru analiz edemez ve gereğini yerine getiremezsek, her şeyden önce kendi ilkelerimizle, kendi geçmişimizle çelişmiş oluruz. Bugüne kadar böyle bir yanlışa hiç düşmedik, bugün de düşmeyeceğiz. Seçim sonuçlarını kişisel kariyeriyle irtibatlandırarak eğip büken herkes her şeyden önce milletimize yanlış yapar. Millete yanlış yapan hiçkimsenin de AK Parti’de yeri olamaz.”

Erdoğan, yerel seçimin erkene alınma tartışmalarına da üstü kapalı bir gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı, “2019 Mart’ına kadar belediyeciliğin adını ‘gönül belediyeciliği seferberliği’ olarak koyuyorum” dedi.