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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘yerel para’ isteğini yineledi: Kendi ödeme sistemimizi geliştirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık 20 Müslüman ülkenin temsil edildiği Malezya’daki zirvede, dolar yerine yerel parayla ticaret yapılmasını teklif etti.

Erdoğan daha önce de birkaç kez Türkiye’nin Çin, Rusya ve Ukrayna ile ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapmaya hazırlandığını dile getirmişti.

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Cumhurbaşkanı, Kuala Lumpur’da yaptığı konuşmada, “Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor. Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça iyi sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.”

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