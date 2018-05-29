Erdoğan yer ve zaman söylemedi: Gülen’le iki-üç defa görüştüm, icazet almadım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen’le iki ya da üç kez görüştüğünü söyledi.

Fethullah Gülen’in ABD’den iadesinin usule uygun istenmediğini savunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” iddiasında da bulunmuştu.

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Erdoğan dün gece Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında İnce’ye de yanıt verdi. Pensilvanya’dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi olmadığını dile getiren Erdoğan “Ben Gülen’i belediye başkanlığım döneminde tanıdım. Yüz yüze kendisiyle 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var; görüşmelerimizi yaptık, adımımızı attık. Ben niçin Pensilanya’dan izin alacağım ki! İspat etmezse namerttir” diye konuştu.

Erdoğan, Gülen’le nerede ne zaman görüştüğü konusunda ayrıntı vermedi.

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‘Kabadayılık eğitimini yanımızda alsın’

Erdoğan ayrıca İnce için “Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım” diye konuştu.