Erdoğan Yenikapı’da: ‘Şöyle soydular, böyle soydular’ diyorlar, neyi soyduk?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Yenikapı mitinginde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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“Tüm babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var.

Ben inanıyorum, İstanbul’da bu iş bitmiş, İstanbul Allah’ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.

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Nasıl 4,5 yılda İstanbul’u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul’a. Bay Muharrem ustana da söyle. ‘Şöyle soydular böyle soydular’ diyorlar. Neyi soyduk?

Bir adım daha atıyoruz 250 yıllık tarihi olan meşhur Rami Kışlası’nı biliyorsunuz değil mi. Rami Kışlası’nı 7 milyon ciltlik bir kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul’u bir kültür sanat merkezine çeviriyoruz. Bunlara sor ‘Ne yapacaksınız’ diye yok… Sadece Erdoğan’a hakaret ediyorlar.

Kuleli Askeri Lisesi’nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye çeviriyoruz. Müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız.

Yassıada vardı ya biz onu demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz. Burada uluslararası toplantılarımızı yapacağız. İki gün, üç gün adaya kapanacağız ve netice alacağız. Biz buyuz Bay Muharrem ben laf salatası yapmıyorum.

Haliç’te bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Hazırlıklar tamam süratle inşallah yıkımı yapılacak ve Haliç tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’deki şehir parkları tamamlanarak İstanbullu hemşerilerimin hizmetine sunulacak. Atatürk Havalimanı’nın dışında bunlar.

Takmış kafayı bizim külliyeye. Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken “Büyük devlet olmanın alameti farikası budur” dedi.

Adalar’da atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk. Adalar’daki atları özgürlüğüne kavuşturmak için çalışma yapıyoruz.

O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?

(Muharrem İnce’ye) Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?

Kürt kardeşlerimin kendi dillerini öğrenmesinden bahsediyor. Bunun önünü biz açtık. Billboardlarda kendi ana dillerinde kampanya yapabilmelerinin önünü biz açtık. Kimi aldatıyorsun, dürüst ol. İstismar peşinde. Hakkımızda demediklerini bırakmamışlardı, şimdi kendileri söylüyor. Yalova’da kendisinin dershane müdürlüğü yaptığı dönemde hukuksuz şekilde öğretmen çalıştırdığında çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.

Bunların kek olduğunu biliyorduk ama üç beş kuruşluk keke tamah edeceklerine ihtimal vermiyorduk.

İnce Arnavut ciğerinden, Tatar böreğinden bahsediyor, ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Yalan söyleme. Maalesef, meğerse bunların vizyonu kek kadar kek…

Bunların en büyük hizmetleri darbe şakşakçılığı yapıp başbakan astırmak. Onların bu ülkede dikili ağacı yok. Bizi üzerinden eleştirebilecekleri tek bir eserleri yok. Tek icraatları 18 yıl boyunca Ezan-ı Muhammed’e hasret bırakmaları oldu.

Aday oldu gittiği ilk yer Edirne Cezaevi. Kimi ziyaret etti? Terör örgütünün arkasında olduğu kişiyi ziyaret etti. Bu zata 24 Haziran’da dersi vermeye hazır mıyız? Biz bu kadar şehit vermişiz, 7 Haziran’da herkes sokağa diyor, 53 Kürt kardeşimi öldürüyorlar.

Sözde adalet yürüyüşü yapan bunlar değil miydi? Bunların adaletle ilgisi yok. Bunların elinden gelse 1940’a döndürürler. Türkiye’yi Baas rejimine döndürürler. Milletimiz bunların karakterini iyi biliyor. CHP zihniyetini iyi biliyor.”