Erdoğan Yenikapı mitingi düzenleyecek: ‘İsrail terör devletidir’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişinin ölmesi 2 bin 700 kişinin yaralanmasıyla ilgili “Bu soykırımı lanetliyorum. İsrail bir terör devletidir. Bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır” dedi.

Resmi gezi için bulunduğu Londra’da açıklama yapan Erdoğan üç gün ulusal yas ilan edildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “(Cuma günü) öğleden sonra, Yenikapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için pazar günü Diyarbakır’da da mitingler düzenleyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.”

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Erdoğan açıklamasında, her kesimden insanların bu haksızlığa karşı tepki göstermeleri çağrısında bulunarak, “Sağduyu sahibi Hıristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz” dedi

Bu arada AFAD ve Genelkurmay başkanlığıyla görüşüldüğü bilgisine de yer veren Erdoğan, koordinasyon içerisinde Gazze’deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başlandığını da söyledi.