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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Yeni Zelanda’daki cami katliamı görüntülerini mitingde izletti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının görüntülerini Tekirdağ’da düzenlediği mitingde izletti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i ağır 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.

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Yeni Zelanda’daki katliamda saldırgan katliamı Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı. Saldırının görüntüleri gelen tepkilerin ardından Twitter ve Facebook’tan kaldırılmıştı.

Erdoğan, mitingde Yeni Zelanda hükümetine ‘bu olayın hesabının sorulması‘ çağrısında bulundu.

Erdoğan ayrıca saldırganın daha önce İstanbul’a geldiğini ve Türkiye’deki bağlantılarının ortaya çıkarılacağını kaydetti.

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