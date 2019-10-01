Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna harekat mesajı: Bekleyecek tek bir günümüz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok.”

19 Temmuz’da kapanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27’nci Dönem 3’üncü Yasama Yılı çalışmalarına bugün başladı. Genel kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

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Şentop’un sunuş konuşmasından sonra yeni yasama yılının açılışında genel kurula hitap eden Erdoğan ‘İstiklal Harbimizin baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar’ı andı. Meclis’in 100 yıl önce başlatılan kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırdığını söyleyen cumhurbaşkanı, dış güçlerin bir asır önce ‘hasta adam’ diyerek gömmeye kalktığı milletin esareti asla kabul etmediğini vurguladı.

‘Bize düşen sığınmacıların kendi ülkelerinde yaşamasını sağlamak’

Türkiye’nin sekiz yıldır milyonlarca sığınmacıyı misafir ettiğini anımsatan Erdoğan, “Bize düşen sığınmacıların yaşamlarını kendi ülkelerinde sürdürebilecekleri ortamı sağlamak” dedi. ‘Güvenli bölge’de 2 milyon Suriyeliyi barındırmayı planladıklarını belirten cumhurbaşkanı, geri dönen sığınmacıların sayısının ise 360 bini bulduğunu vurguladı.

‘Kendi yolumuzu açarız‘

Cumhurbaşkanı Suriye’deki terör gruplarının Türkiye için oluşturduğu tehdide değinirken sınırötesindeki hiçbir harekatın işgal amaçlı olmadığın belirtip Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Türkiye’yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanlara oyununun sonunun geldiğini söyledik. Kararlılığımızı ifade ettik… Maalesef arzu ettiğimiz neticeleri elde edemedik. Kendi yolumuzu açarız. Nitekim açmaya başladık. Bekleyecek tek bir günümüz dahi yok.”

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‘Bir gece ansızın gelebiliriz’

Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp Genel Kurul’dan ayrılırken yöneltilen “Kendi yolumuzu açarız ne anlama geliyor” şeklindeki soruya ise “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek yanıt verdi. 2017-2018’de de harekat mesajı verdiğinde aynı ifadeleri kullanmıştı.

Erdoğan, Meclis’in 15 Temmuz 2016’da ikinci kez ‘gazi’ unvanını aldığını anımsatarak “Herkesi 15 Temmuz’un şanını, şerefini koruma hususunda hassasiyet göstermeye davet ediyorum” dedi.

HDP’ye mesaj

“Bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğunu unutanların bu çatı altında yeri yoktur” diyen cumhurbaşkanı, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

‘Hukuk başkadır adalet başkadır‘

Yeni dönemde görüşülecek yargı reform paketine de değinen Erdoğan, “Yargı yılı açılışında da söyledim. Hukuk başkadır adalet başkadır” diyerek paketin Meclis’te geniş uzlaşmayla kabul edilmesinin önemin vurguladı.

‘Yargıda bağımsızlık vurgusu’

Erdoğan, muhalefetin, Saray’da adli yıl açılışı başta olmak üzere yargının bağımsız olmadığına yönelik eleştirilerine ise yargı mensuplarının ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıyla işbirliği yapmasının bağımsızlıklarına engel olmadığını savunarak yanıt verdi.

‘1.5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı var’

Geçen perşembe günü Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili de konuşan Erdoğan, nüfusun dörtte üçünün birinci ve ikinci deprem bölgesinde yaşadığını anımsattı. Geçmişte Türkiye’de inşaatların doğal afet unsuru gözetilmeden yapıldığını söyleyen cumhurbaşkanı, 1 milyon 112 bin yapının dönüşümünü başlattıklarını söyledi. 1.5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı olduğuna değinen Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin hızlı yürütülmesi gerektiğinin ve afet yönetim sisteminin 2008’de kurulan AFAD çatısı altında toplandığının altını çizdi.

“Geçen haftaki deprem bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırmamız gerektiğini anımsattı” diyen Erdoğan, deprem ve afet gibi meselelerin siyaset üstü olduğunu belirterek, aksi yöndeki beyanların kabul edilemeyeceğini söyledi.

‘IMF defterini bir daha açılmamak üzere kapadık’

Erdoğan’ın konuşmasındaki diğer satır başları şöyle:

Bu yıl 50 milyon turist ağırlama hedefini yakalayacağız.

IMF defterini bir daha açılmamak üzere Mayıs 2013’te kapadık, göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 24 milyar dolardı. O tarihte sıfırlandı.

Enflasyonun yıl sonunda yeninden tek haneye ineceğine inanıyorum.

11’inci Kalkınma Planı’ndaki yolu takip ederek önümüzdeki ‘seçimsiz’ dört yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

dört yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Dünyaya sözümüzü kapalı kapılar ardında değil kürsülerde söylemeye devam edeceğiz.

Hafta sonu midesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, viral enfeksiyon tanısı konulan ve dün taburcu edilen İYİ Parti lideri Meral Akşener ve geçen hafta pazartesi günü üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle birkaç saatini hastanede geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli açılışa katılmadı.