Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan yeni önlemleri açıklıyor: Rehavete kapılmayalım, tehdit çok ciddi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘corona’ salgınıyla mücadelede yeni önlemleri açıklıyor…

-Rehavete kapılmayalım. Tehdit çok ciddi. Paniğe kapılmayalım. Sağlam mücadele lazım.

Reklam

-İlaç ve ekipmanda en ufak bir sıkıntımız yok.

-Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı geldi, devamı da geliyor.

-Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ne kadar süre uygulanacağı halkımızın bunlara ne kadar sıkı uyduğuna bağlı.

Reklam

Tedbirler şöyle:

-Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlı.

-Özel sektörde de minimum personelle çalışma düzenine geçilecek.

-Hafta sonları piknik, ören yerleri kapalı, hafta içi toplanma yok.

-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

-30 büyükşehirimizde titizlikle uygulanacak.

Güncellenecek…

Türkiye’de ölü sayısı bugün 17 artarak 92’ye yükselmişti. Vaka sayısı da 2 bin 69 artarak 5 bin 698’e çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugünkü toplantısında yeni önlemler kararlaştırıp cumhurbaşkanının onayına sunmuştu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını için, “OHAL’e gerek yok demem” diyerek hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahile gidilemeyeceğini ve mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacağını açıklamıştı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...