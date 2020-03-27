Erdoğan yeni önlemleri açıklıyor: Rehavete kapılmayalım, tehdit çok ciddi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘corona’ salgınıyla mücadelede yeni önlemleri açıklıyor…

-Rehavete kapılmayalım. Tehdit çok ciddi. Paniğe kapılmayalım. Sağlam mücadele lazım.

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-İlaç ve ekipmanda en ufak bir sıkıntımız yok.

-Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı geldi, devamı da geliyor.

-Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ne kadar süre uygulanacağı halkımızın bunlara ne kadar sıkı uyduğuna bağlı.

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Tedbirler şöyle:

-Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlı.

-Özel sektörde de minimum personelle çalışma düzenine geçilecek.

-Hafta sonları piknik, ören yerleri kapalı, hafta içi toplanma yok.

-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

-30 büyükşehirimizde titizlikle uygulanacak.

Güncellenecek…

Türkiye’de ölü sayısı bugün 17 artarak 92’ye yükselmişti. Vaka sayısı da 2 bin 69 artarak 5 bin 698’e çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugünkü toplantısında yeni önlemler kararlaştırıp cumhurbaşkanının onayına sunmuştu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını için, “OHAL’e gerek yok demem” diyerek hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahile gidilemeyeceğini ve mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacağını açıklamıştı.