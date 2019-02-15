Erdoğan: Yeni askerlik sistemi ‘6-9-12’ olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminde sürekli bedelli uygulanacağını belirterek ‘6-9-12’ sistemine geçileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan cumhurbaşkanı belirli bir noktaya gelindiğini ancak son noktanın konmadığını aktardı.

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Erdoğan, temel eğitimin üç ay olacağını söylerken yedek astsubaylık sistemine de geçileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamaları şöyle:

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“Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK’nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada ‘2- 6-9-12’ demiştim ama bu ‘6-9-12’ şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er-erbaş durumu söz konusu. Yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da söz konusu. Bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk Lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK’da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun bir ayı zaten izin olarak geçiyor.

Burada üç ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er-erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.

Personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK’nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. ‘Şu kadar avro’ mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi ‘6-9-12.’ Yükümlü erbaş-er. Yedek subay-yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.”